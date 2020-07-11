Адские сутки на Донбассе: погиб украинский защитник, еще 3 – получили ранения
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов 1 военный погиб, еще 3 – получили ранения. Наемники не остались без ответа, минимум 3 убитых и 3 раненых оккупантов.
Окупанти обстріляли наші позиції із забороненої мінськими угодами зброї, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, протитанкових ракетних комплексів та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.
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Де зафіксували обстріли
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкрив вогонь поблизу:
- Причепилівки,
- Оріхового,
- Троїцького,
- Хутору Вільного,
- Новотошківського,
- Новолуганського,
- Катеринівки.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проросійські бойовики обстріляли нашії позиції неподалік:
- Водяного,
- Авдіївки,
- Невельного,
- Лебединського.
На жаль, один український захисник загинув, ще троє – отримали поранення.
Бійці не залишили окупантів без гідної відповіді.
За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники знищили 3 та поранили ще 3 загарбників. Окрім того, за уточненими даними, 9 липня втрати противника додатково склали ще 2 загиблих.
Ситуація від початку доби
Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Окупанти обстріляли позиції ООС біля Водяного.
Втрат за поточну добу серед наших захисників немає.