За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов 1 военный погиб, еще 3 – получили ранения. Наемники не остались без ответа, минимум 3 убитых и 3 раненых оккупантов.

Окупанти обстріляли наші позиції із забороненої мінськими угодами зброї, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, протитанкових ракетних комплексів та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.

Зверніть увагу ЗСУ постійно напоготові не дати ступити ворожому чоботу на українську землю, – Наєв

Де зафіксували обстріли

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкрив вогонь поблизу:

Причепилівки,

Оріхового,

Троїцького,

Хутору Вільного,

Новотошківського,

Новолуганського,

Катеринівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проросійські бойовики обстріляли нашії позиції неподалік:

Водяного,

Авдіївки,

Невельного,

Лебединського.

На жаль, один український захисник загинув, ще троє – отримали поранення.

Бійці не залишили окупантів без гідної відповіді.

За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники знищили 3 та поранили ще 3 загарбників. Окрім того, за уточненими даними, 9 липня втрати противника додатково склали ще 2 загиблих.

Ситуація від початку доби

Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Окупанти обстріляли позиції ООС біля Водяного.

Втрат за поточну добу серед наших захисників немає.

Попри режим припинення вогню, проросійські бойовики щодня обстрілюють наші позиції на Донбасі. Лише від початку 2020 року загинули 59 військових – імена героїв за посиланням.



Карта окупованих територій / 24 канал