ВСУ постоянно наизготове не дать ступить враждебному сапогу на украинскую землю, – Наев
Россия может вторгнуться в Украину с нескольких направлений и даже одновременно. Все вероятные сценарии такого развития событий внимательно изучают в Вооруженных силах Украины, чтобы быть готовыми дать эффективный отпор.
Об этом в эфире "Право на власть" вечером 9 июля говорил командующий Объединенных сил Сергей Наев.
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По его словам, в ВСУ изучают все сценарии развития событий "по всему периметру государственной границы с Российской Федерацией". А так же на линии разграничения на Донбассе и на админгранице с оккупированным Крымом.
"Мы рассматриваем действия, когда такая угроза будет с нескольких направлений одновременно", – отметил командующий ОС. И подчеркнул, что армия и командование "постоянно готовятся к адекватным действиям в ответ".
Наша задача – сдержать агрессора, а в случае перехода его к открытой агрессии – отразить наступление и не дать ступить враждебном сапогу на украинскую землю,
– заявил Сергей Наев.
Причем сделать это украинские военные готовы эффективно и качественно.