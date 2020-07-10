Россия может вторгнуться в Украину с нескольких направлений и даже одновременно. Все вероятные сценарии такого развития событий внимательно изучают в Вооруженных силах Украины, чтобы быть готовыми дать эффективный отпор.

Об этом в эфире "Право на власть" вечером 9 июля говорил командующий Объединенных сил Сергей Наев.

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По его словам, в ВСУ изучают все сценарии развития событий "по всему периметру государственной границы с Российской Федерацией". А так же на линии разграничения на Донбассе и на админгранице с оккупированным Крымом.

" Мы рассматриваем действия, когда такая угроза будет с нескольких направлений одновременно ", – отметил командующий ОС. И подчеркнул, что армия и командование "постоянно готовятся к адекватным действиям в ответ".

Наша задача – сдержать агрессора, а в случае перехода его к открытой агрессии – отразить наступление и не дать ступить враждебном сапогу на украинскую землю,

– заявил Сергей Наев.

Причем сделать это украинские военные готовы эффективно и качественно.