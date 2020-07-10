Росія може вдертися до України з кількох напрямків і навіть одночасно. Усі ймовірні сценарії такого розвитку подій уважно вивчають у Збройних силах України, аби бути готовими дати ефективну відсіч.

Про це в ефірі "Право на владу" увечері 9 липня говорив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.

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За його словами, в ЗСУ вивчають усі сценарії розгортання подій "по всьому периметру державного кордону з Російською Федерацією". А так само на лінії розмежування на Донбасі та на адмінмежі з окупованим Кримом.

"Ми розглядаємо дії, коли така загроза буде з декількох напрямків одночасно", – зазначив командувач ОС. І наголосив, що армія та командування "постійно готуються до адекватних дій у відповідь".

Наше завдання – стримати агресора, а у випадку переходу його до відкритої агресії – відбити наступ і не дати ступити ворожому чоботу на українську землю,

– заявив Сергій Наєв.

Причому зробити це українські військові готові ефективно та якісно.

Водночас Наєв зауважив, що наразі немає безпосередньої загрози військової агресії Росії з боку території окупованого Криму на Херсонщину. Хоча певна кількість військ РФ уздовж адмінмежі дійсно є.