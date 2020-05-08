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      Адские обстрелы на Донбассе: 6 украинских защитников ранены, 7 оккупантов ликвидированы

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      Пекельні обстріли на Донбасі
      Пекельні обстріли на Донбасі / ua.news

      За минувшие сутки, 7 апреля, оккупанты 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных артиллерийских систем 122-го калибра, минометов 120-го и 82-го калибров, а также гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Під час ворожих вогневих провокацій наші воїни проявили мужність та витримку, повідомляє пресцентр ООС.

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      Українські захисники рішуче відповіли на усі обстріли противника, змусивши ворога повернутись до дотримання режиму "тиші".

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі вів вогонь по наших військовослужбовцях. Ворог обстрілював захисників:

      • Мар’їнки;
      • Старогнатівки;
      • Широкиного;
      • Новоселівки Другої;
      • Авдіївки;
      • Тарамчука;
      • Пісків;
      • Невельського.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" гатили по:

      • Новотошківському;
      • Оріховому;
      • Кримського

      Внаслідок ворожих обстрілів шість військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. За даними розвідки, 7 травня українські військовослужбовці знищили 7 російських окупантів та ще 5 поранили. Окрім цього наші воїни знищили військову вантажівку противника.

      Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник випустив 24 міни 120-го калібру по наших позиціях біля Оріхового, а також застосовував станкові протитанкові гранатомети. У відповідь наші воїни оперативно застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

      Важливо! За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

      Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях
      Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Оккупированные территории Украина – Россия Война на Донбассе Война Новости Украины
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