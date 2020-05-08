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      Пекельні обстріли на Донбасі: 6 українських захисників поранені, 7 окупантів ліквідовані

      - Читать новость на русском
      Пекельні обстріли на Донбасі
      Пекельні обстріли на Донбасі / ua.news

      За минулу добу, 7 квітня, окупанти 21 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених артилерійських систем 122-го калібру, мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Під час ворожих вогневих провокацій наші воїни проявили мужність та витримку, повідомляє пресцентр ООС.

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      Українські захисники рішуче відповіли на усі обстріли противника, змусивши ворога повернутись до дотримання режиму "тиші".

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі вів вогонь по наших військовослужбовцях. Ворог обстрілював захисників:

      • Мар’їнки;
      • Старогнатівки;
      • Широкиного;
      • Новоселівки Другої;
      • Авдіївки;
      • Тарамчука;
      • Пісків;
      • Невельського.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" гатили по:

      • Новотошківському;
      • Оріховому;
      • Кримського.

      Внаслідок ворожих обстрілів шість військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. За даними розвідки, 7 травня українські військовослужбовці знищили 7 російських окупантів та ще 5 поранили. Окрім цього наші воїни знищили військову вантажівку противника.

      Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник випустив 24 міни 120-го калібру по наших позиціях біля Оріхового, а також застосовував станкові протитанкові гранатомети. У відповідь наші воїни оперативно застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

      Важливо! За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

      Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях
      Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Окуповані території Україна – Росія Війна на Донбасі Війна
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