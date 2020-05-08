Пекельні обстріли на Донбасі: 6 українських захисників поранені, 7 окупантів ліквідовані

За минулу добу, 7 квітня, окупанти 21 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених артилерійських систем 122-го калібру, мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під час ворожих вогневих провокацій наші воїни проявили мужність та витримку, повідомляє пресцентр ООС.

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Українські захисники рішуче відповіли на усі обстріли противника, змусивши ворога повернутись до дотримання режиму "тиші".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі вів вогонь по наших військовослужбовцях. Ворог обстрілював захисників:

Мар’їнки;

Старогнатівки;

Широкиного;

Новоселівки Другої;

Авдіївки;

Тарамчука;

Пісків;

Невельського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" гатили по:

Новотошківському;

Оріховому;

Кримського.

Внаслідок ворожих обстрілів шість військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. За даними розвідки, 7 травня українські військовослужбовці знищили 7 російських окупантів та ще 5 поранили. Окрім цього наші воїни знищили військову вантажівку противника.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник випустив 24 міни 120-го калібру по наших позиціях біля Оріхового, а також застосовував станкові протитанкові гранатомети. У відповідь наші воїни оперативно застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

Важливо! За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.



Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях / Інфографіка 24 каналу