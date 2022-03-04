В аду будет гореть это животное, – Данилов о Шойгу

Российские военные в отчаянии из-за неудачного нападения на Украину обстреливают мирное население. Однако российская пропаганда не признает, что терроризирует простых украинцев.

В Украине ранены 840 детей

Министр обороны России Сергей Шойгу цинично заявил, что российские войска не имеют отношения к обстрелу гражданских в Украине.

Стоит внимания Очередной фейк и фальшивка, – СНБО о якобы "срочном заседании"

Ему ответил секретарь СНБО Алексей Данилов, который сообщил, что из-за войны в Украине уже ранены 840 детей.

В аду будет гореть это животное,

– сказал Данилов о Шойгу.

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