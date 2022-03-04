В аду будет гореть это животное, – Данилов о Шойгу
4 марта 2022 , 20:07Читати новину українською
Источник:телеканал Рада
Российские военные в отчаянии из-за неудачного нападения на Украину обстреливают мирное население. Однако российская пропаганда не признает, что терроризирует простых украинцев.
В Украине ранены 840 детей
Министр обороны России Сергей Шойгу цинично заявил, что российские войска не имеют отношения к обстрелу гражданских в Украине.
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Ему ответил секретарь СНБО Алексей Данилов, который сообщил, что из-за войны в Украине уже ранены 840 детей.
В аду будет гореть это животное,
– сказал Данилов о Шойгу.