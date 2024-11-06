Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении него, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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САП не указывает фамилию адвоката. Однако, как сообщает "Слово и Дело", публично известные факты о сумме взятки и обстоятельства дела позволяют предположить, что речь идет именно о Носове.

4 ноября 2024 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт по обвинению адвоката одного из столичных адвокатских объединений в предложении дать взятку в размере 200 тысяч долларов США прокурору САП и детективу НАБУ. Действия адвоката квалифицированы по части 3 статьи 369 УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества,

– информирует прокуратура.

Детали дела

Ранее стало известно, что антикоррупционный суд арестовал адвоката Носова с альтернативой 12 миллионов гривен залога. Позже ему уменьшили залог до 1,21 миллиона гривен. Эти деньги внесли, и Носов вышел из-под стражи.

По версии следствия, адвокат предлагал деньги прокурорам САП и детективам НАБУ за принятие решения о передаче уголовного производства в отношении его подзащитного по делу о завладении электрической энергией ЧАО НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи денег на сумму 716 миллионов гривен в другой орган досудебного расследования. Подзащитной была Юлия Фролова, бывшая председательница правления банка "Альянс", которая скрывается от правосудия за рубежом и находится в международном розыске. Суд заочно арестовал Фролову в феврале 2024 года.

Банк "Альянс" выдал гарантию Юнайтед Энерджи и потом не стал ее погашать. В результате НАБУ открыло уголовное производство о хищении средств государства в лице НЭК "Укрэнерго". Параллельно в "Укрэнерго" обратились в суд с иском о признании за банком "Альянс" долга на сумму более 1,7 миллиарда гривен (с учетом пени и штрафов).

Сейчас банк "Альянс" пытается признать гарантию такой, что не подлежит исполнению. Остается надеяться, что все-таки примут законное решение, и государство сможет вернуть свои деньги. Они сегодня крайне необходимы "Укрэнерго" для восстановления энергетической инфраструктуры, которую уничтожил враг.