Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно нього, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу відомства.

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САП не вказує прізвище адвоката. Однак, як повідомляє "Слово і Діло", публічно відомі факти про суму хабаря та обставини справи дозволяють припустити, що мовиться саме про Носова.

4 листопада 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням адвоката одного зі столичних адвокатських об'єднань у пропозиції надати хабар у розмірі 200 тисяч доларів США прокурору САП та детективу НАБУ. Дії адвоката кваліфіковано за частиною 3 статті 369 КК України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна,

– інформує прокуратура.

Деталі справи

Раніше стало відомо, що антикорупційний суд заарештував адвоката Носова з альтернативою 12 мільйонів гривень застави. Пізніше йому зменшили заставу до 1,21 мільйона гривень. Ці гроші внесли, і Носов вийшов з-під варти.

За версією слідства, адвокат пропонував гроші прокурорам САП та детективам НАБУ за ухвалення рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного у справі щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу грошей на суму 716 мільйонів гривень до іншого органу досудового розслідування. Підзахисною була Юлія Фролова, колишня голова правління банку "Альянс", яка переховується від правосуддя за кордоном і перебуває у міжнародному розшуку. Суд заочно заарештував Фролову у лютому 2024 року.

Банк "Альянс" видав гарантію Юнайтед Енерджі і потім не став її погашати. Внаслідок цього НАБУ відкрило кримінальне провадження про розкрадання коштів держави в особі НЕК "Укренерго". Паралельно в "Укренерго" звернулись до суду з позовом про визнання за банком "Альянс" боргу на суму понад 1,7 мільярда гривень (з урахуванням пені і штрафів).

Наразі банк "Альянс" намагається визнати гарантію такою, що не підлягає виконанню. Залишається сподіватися, що все-таки ухвалять законне рішення, і держава зможе повернути свої гроші. Вони сьогодні вкрай необхідні "Укренерго" для відновлення енергетичної інфраструктури, яку знищив ворог.