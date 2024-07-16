До такого висновку можна прийти, спираючись на свіже рішення Об'‎єднаної палати Касаційного господарського суду Верховного суду, яке суттєво спростило стягнення гарантійних зобов'‎язань з банків, пише видання KP.UA. При цьому автори припускають, що ризик банкрутства фінансової установи суттєво зростає, адже сума боргу, яку потрібно буде погасити, суттєво перевищує капітал "Альянсу".

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Видання нагадує, що навесні 2022 року великий енергетичний трейдер, якого пов'‎язують з Ігорем Коломойським, ТОВ "Юнайтед Енерджі", звернулась до НЕК "Укренерго" по електроенергію. Покупець надав гарантію від банку "Альянс". Коли "Юнайтед Енерджі" не розрахувалась за поставлену електроенергію, "Укренерго" направило запит на погашення боргу у банк. Той платити відмовився. Крім кримінальної справи про розкрадання державних коштів, також "Укренерго" судиться з "Альянсом" у господарському суді.

Основний аргумент "Альянсу" незмінний: платити немає чого, бо "Укренерго" неналежним чином оформила запит на погашення гарантії і взагалі, могло б самостійно перевірити "Юнайтед Енерджі", щоб не вплутуватися з ним в неприємності. Іншими словами, банк розраховував, що "гарантія не вистрілить". Розрахуватися за нею буде ще тією проблемою для фінустанови. Адже виплатити одразу 1,7 мільярда гривень буде означати фактично перевищити весь власний капітал банку,

– йдеться в статті.

Зауважимо, станом на 31 грудня 2023 року капітал банку "Альянс" становив трохи більше 1 мільярда гривень, водночас надалі банк звітності не оприлюднював.

Кілька тижнів тому Об'‎єднана палата Касаційного господарського суду кардинально змінила практику у спорах про стягнення банківської гарантії. На це звернув увагу юрист компанії "Василь Кисіль і партнери" Богдан Шабаровський. Крім розгляду справи по суті, у мотиваційній частині судді надали низку загальних тлумачень, на які тепер у своїй практиці муситимуть посилатися всі інші судді у всіх суперечках. У тому числі і ті, що розглядатимуть справу "Укренерго" та "Альянсу".

Новація у тому, що отримувач (бенефіціар) гарантії не повинен доводити порушення боржником базових зобов'‎язань. А має просто пред'‎явити формально правильно оформлений документ. І якщо він відповідає всім критеріям, гарантія повинна бути безумовно оплачена. Іншими словами, запроваджується принцип "плати, а потім доводь" (якщо вважаєш, що були якісь порушення),

– йдеться в статті.

Зокрема, суд посилається на низку міжнародних норм, де вказано, що сплата гарантій є безумовним обов'‎язком гаранта.

На думку Шаборовського, новий підхід спрощує роботу суду та життя бенефіціарам, бо суттєво звужує предмет доказування. Утім, це також може призвести до того, що сторони будуть зловживати цим правом на безумовне отримання гарантій і будуть виконувати договори за рахунок коштів банків. І тоді фінустанова повинна буде стягувати кошти з боржника в якості регресу, що непросто.

"Через зміну судової практики банки, найімовірніше, видаватимуть гарантії лише під забезпечення (іпотеку, заставу рухомого майна, поруку), а вартість цієї фінансової послуги зросте. Все це робить гарантію якимось аж надто специфічним способом забезпечення виконання зобов'‎язань", – вважає Шабаровський.

Втім, на прикладі спору між банком "Альянс" та НЕК "Укренерго" можна дійти і до інших висновків. Очевидно, що з ринку надання банківських гарантій повинні будуть піти "слабші" гравці. Не буде й мови про порушення нормативів кредитних ризиків на одного клієнта чи будь-яких інших, що поставлять під сумнів фінансову стабільність банку в разі виплати за гарантією. Так, це ймовірно буде переділ ринку на користь великих гравців. Але також і очищення від схем і боргів, коли створюється лише видимість гарантованих угод,

– додають автори публікації.

"Враховуючи, скільком тільки державним структурам банк "Альянс" відмовив у погашенні гарантій на надуманих підставах – нова практика Верховного суду дасть змогу значно зменшити судові витрати в державному секторі щонайменше у спорах із цією фінустановою", – резюмує видання.