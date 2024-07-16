К такому выводу можно прийти, опираясь на свежее решение Объединенной палаты Кассационного хозяйственного суда Верховного суда, которое существенно упростило взыскание гарантийных обязательств с банков, пишет издание KP.UA. При этом авторы предполагают, что риск банкротства финансового учреждения существенно возрастает, ведь сумма долга, которую нужно будет погасить, существенно превышает капитал "Альянса".

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Издание напоминает, что весной 2022 года крупный энергетический трейдер, которого связывают с Игорем Коломойским, ООО "Юнайтед Энерджи", обратилась к НЭК "Укрэнерго" за электроэнергией. Покупатель предоставил гарантию от банка "Альянс". Когда "Юнайтед Энерджи" не рассчиталась за поставленную электроэнергию, "Укрэнерго" направило запрос на погашение долга в банк. Тот платить отказался. Кроме уголовного дела о хищении государственных средств, также "Укрэнерго" судится с "Альянсом" в хозяйственном суде.

Основной аргумент "Альянса" неизменен: платить нечего, потому что "Укрэнерго" ненадлежащим образом оформила запрос на погашение гарантии и вообще, могло бы самостоятельно проверить "Юнайтед Энерджи", чтобы не ввязываться с ним в неприятности. Другими словами, банк рассчитывал, что "гарантия не выстрелит". Рассчитаться по ней будет еще той проблемой для финучреждения. Ведь выплатить сразу 1,7 миллиарда гривен будет означать фактически превысить весь собственный капитал банка,

– говорится в статье.

Заметим, по состоянию на 31 декабря 2023 года капитал банка "Альянс" составлял чуть более 1 миллиарда гривен, то же время в дальнейшем банк отчетности не обнародовал.

Несколько недель назад Объединенная палата Кассационного хозяйственного суда кардинально изменила практику в спорах о взыскании банковской гарантии. На это обратил внимание юрист компании "Василь Кисиль и партнеры" Богдан Шабаровский. Кроме рассмотрения дела по существу, в мотивационной части судьи предоставили ряд общих толкований, на которые теперь в своей практике должны ссылаться все другие судьи во всех спорах. В том числе и те, что будут рассматривать дело "Укрэнерго" и "Альянса".

Новация в том, что получатель (бенефициар) гарантии не должен доказывать нарушение должником базовых обязательств. А должен просто предъявить формально правильно оформленный документ. И если он соответствует всем критериям, гарантия должна быть безусловно оплачена. Другими словами, вводится принцип "плати, а потом доказывай" (если считаешь, что были какие-то нарушения),

– говорится в статье.

В частности, суд ссылается на ряд международных норм, где указано, что уплата гарантий является безусловной обязанностью гаранта.

По мнению Шаборовского, новый подход упрощает работу суда и жизнь бенефициарам, потому что существенно сужает предмет доказывания. Впрочем, это также может привести к тому, что стороны будут злоупотреблять этим правом на безусловное получение гарантий и будут выполнять договоры за счет средств банков. И тогда финучреждение должно будет взимать средства с должника в качестве регресса, что непросто.

"Из-за изменения судебной практики банки, вероятнее всего, будут выдавать гарантии только под обеспечение (ипотеку, залог движимого имущества, поручительство), а стоимость этой финансовой услуги возрастет. Все это делает гарантию каким-то уж слишком специфическим способом обеспечения выполнения обязательств", – считает Шабаровский.

Впрочем, на примере спора между банком "Альянс" и НЭК "Укрэнерго" можно прийти и к другим выводам. Очевидно, что с рынка предоставления банковских гарантий должны будут уйти "слабые" игроки. Не будет и речи о нарушении нормативов кредитных рисков на одного клиента или любых других, что поставят под сомнение финансовую стабильность банка в случае выплаты по гарантии. Да, это вероятно будет передел рынка в пользу крупных игроков. Но также и очистка от схем и долгов, когда создается лишь видимость гарантированных сделок,

– добавляют авторы публикации.

"Учитывая, скольким только государственным структурам банк "Альянс" отказал в погашении гарантий на надуманных основаниях – новая практика Верховного суда позволит значительно уменьшить судебные расходы в государственном секторе по меньшей мере в спорах с этим финучреждением", – резюмирует издание.