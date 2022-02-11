Все законы, подписанные Турчиновым, недействительные, – адвокат

Поэтому, по мнению защитницы Ларисы Криворучко, все прокуроры назначены незаконно. Так как в воображении адвокатки в 2014 году Александр Турчинов захватил власть.

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Криворучко пришла к выводу, что все подписанные Турчиновым законы, включая закон о НАБУ и прокуратуре, являются неконституционными. Соответственно, все документы от прокуроров незаконны,

– говорится в сообщении.

На этом абсурд не закончился. Защитница нардепа призвала Службу безопасности украины открыть дело против Турчинова, генпрокурора Ирины Венедиктовой и всех прокуроров, которые входят в группу по делу Кузьминых. Обвинить их должны в "захвате власти".

Более того, Криворучко хотела, чтобы Конституционный Суд проверил законность отзыва главы Верховной Рады времен пророссийского президента-беглеца Виктора Януковича Владимира Рыбака.

Кузьминых не возразил своей защитнице

"Слуга народа" не возразил Криворучко после возмутительного заявления. Он поддержал позицию своего адвоката.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказался выполнять требования защитницы Кузьминых. Поэтому никакое дело СБУ открывать не будет, а КСУ не будет пересматривать отзыв Рыбака.

Коротко о деле нардепа

28 января Кузьминых задержали во время получения взятки в размере 558 тысяч гривен. За эти деньги он должен был договориться о договорах между частной компанией и больницей в Житомирской области.

Из-за того, что политик не являлся на допросы, его объявили в розыск. В то же время сам "слуга" утверждал, что не скрывается от следователей, а ему просто не поступают повестки.

7 февраля работники НАБУ и САП все же задержали Кузьминых. Однако суд не смог выбрать политику меру пресечения по делу, так как он не имел при себе паспорта.

Прокуроры требуют, чтобы суд взял подозреваемого под стражу с правом залога в размере 49 600 гривен. Суд изберет нардепу "меру пресечения" 11 февраля.

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Полный текст публикации "Центра противодействия коррупции" в телеграме:

Адвокат Лариса Криворучко во время избрания меры пресечения народному депутату Сергею Кузьминых заявила, что все прокуроры САП незаконны. Объяснение гениальное – оказывается, в 2014 году Александр Турчинов захватил власть.

Она пришла к выводу, что все подписанные Турчиновым законы, включая закон о НАБУ и прокуратуре, являются неконституционными. Соответственно, все документы от прокуроров незаконны.

Доктор юридических наук призвала обязать Службу безопасности Украины открыть дело против Турчинова о захвате власти. Кроме того, Криворучко просила открыть производство на генерального прокурора Ирину Венедиктову и всех прокуроров САП, которые входят в группу прокуроров по делу Кузьминых.

А еще она хотела, чтобы следственный судья ВАКС обратился в Конституционный суд, чтобы тот проверил конституционность отзыва главы парламента времен Януковича Владимира Рыбака.

Как вы думаете, что сказал народный избранник и волонтер Кузьминых в ответ на трэш из уст его адвоката? Конечно же, он полностью поддержал позицию защитницы.

К счастью, здравый смысл одержал победу. Следственный судья ВАКС Олег Ткаченко отказал в удовлетворении обеспечения представления в Конституционный суд, потому что это не относится к подсудности Антикоррупционного суда. Отказал судья также в удовлетворении требования обязать СБУ открыть дела против Турчинова, Венедиктовой и прокуроров САП.

Рассмотрение ходатайства об избрании нардепу Кузьминых меры пресечения продолжается.