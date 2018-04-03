Адвокат Фейгин рассказал, какие перспективы обмена Сущенкко

Адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин рассказал, что перспективы обмена политзаключенного очень хорошие и по его мнению состоятся после визита Президента Франции Эммануэля Макрона в Санкт-Петербург.

Об этом он заявил в эфире 24 Канала.

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"Перспективы очень хорошие. Я сегодня приехал в Украину и встречался с людьми, которые обладают официальной информацией с Банковой. После этого я настроен очень оптимистично. Могу связать это с визитом Макрона в Петербург, который приедет 24-25 мая на экономический форум. Из-за того, что Роман был постоянным корреспондентом "Укринформа" в Париже, я допускаю, что это может буди финальной точкой в ​​обмене Сущенко", – отметил адвокат.

Он также добавил, что чувствует наибольшее давление со стороны власти, чем в предыдущих делах.

В России нет судов, судьбу политзаключенных решает лично Путин, именно поэтому столь важно политическое давление. Также чудовищное давление происходит на меня со стороны власти, оно было всегда, еще начиная с дела Pussy Riot, но сейчас оно невероятное,

– сказал Фейгин.

Кто такой Роман Сущенко? Это журналист, задержанный 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой к родственникам. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.