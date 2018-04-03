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Адвокат Фейгін розповів, які перспективи обміну Сущенка

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Адвокат Марк Фейгін
Адвокат Марк Фейгін / telegraf.com.ua

Адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін розповів, що перспективи обміну політв'язня дуже хороші і на його думку, відбудуться після візиту Президента Франції Емануеля Макрона в Санкт-Петербург.

Про це він заявив в ефірі 24 Каналу.

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"Перспективи дуже хороші. Я сьогодні приїхав в Україну і зустрічався з людьми, які володіють офіційною інформацією з Банкової. Після цього я налаштований дуже оптимістично. Можу пов’язати це з візитом Макрона у Петербург, який приїде 24-25 травня на економічний форум. Через те, що Роман був постійним кореспондентом "Укрінформу" в Парижі, я допускаю, що це може буди фінальною крапкою у обміні Сущенка", – зазначив адвокат.

Він також додав, що відчуває найбільший тиск з боку влади, ніж у попередніх справах.

У Росії немає судів, долю політв’язнів вирішує особисто Путін, саме тому настільки важливий політичний тиск. Також жахливий тиск відбувається на мене з боку влади, він був завжди, ще починаючи з справи Pussy Riot, але зараз він неймовірний,
– сказав Фейгін.

Хто такий Роман Сущенко? Це журналіст, якого затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою до родичів. 7 жовтня йому було пред'явлено звинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.

Теги: Роман Сущенко Новини України Новини політики Марк Фейгін Новини Росії Обмін полоненими
Джерело: 24 Канал
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