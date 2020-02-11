Адвокат из Сум призналась в телефонных "заминированиях" судов
В Сумах адвокат позвонила на линию "102" и сообщила о заминировании всех судов города.
Сумская адвокат, которая уже находилась под наблюдением и контролем, сообщила о фальшивом заминировании всех сумских судов. Об этом сообщает прокуратура Сумской области.
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Ее задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Правоохранители во время обыска изъяли мобильный телефон и другие доказательства.
Адвокат признала свою вину в совершении этих правонарушений, подтвердив, что звонки совершала она. Ей грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.
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