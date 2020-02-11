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      Адвокат зі Сум зізналась у телефонних "замінуваннях" судів

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      Адвокатеса замінувала всі суди міста Суми / pigiercam.com

      У Сумах адвокатеса зателефонувала на лінію "102", де повідомила про замінування всіх судів міста.

      Сумська адвокат, яка вже перебувала під спостереженням та контролем, повідомила про фальшиве замінування всіх сумських судів. Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

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      Її затримали в порядку статті 208 КПК України. Правоохоронці під час обшуку вилучили мобільний телефон та інші докази.

      Адвокат визнала свою вину у скоєнні цих правопорушень, підтвердивши, що дзвінки здійснювала вона. Їй загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Суми Фейкові замінування
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