Адвокат Сенцова рассказал, какой политик может заставить Путина освободить политзаключенного

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган может надавить на Владимира Путина в вопросе освобождения украинского режиссера.

Об этом Дінзе сказал в комментарии Крым.Реалии.

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"Я знаю такого человека, который определенным образом нажал или попросил, и Путин выполнил. Это президент Турции. Как раз к нему прислушивается Владимир Владимирович", – заявил адвокат.

К слову, Эрдоган сравнил себя с Путиным по продолжительности пребывания у власти. Также по мнению турецкого президента, он и Путин являются одними из самых опытных политиков в Генассамблее ООН.

Напомним, ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что сложность в вопросе об обмене Олега Сенцова, заключается в том, что его осудили по тяжкой статье и он является гражданином России, хотя режиссер гражданств других стран не принимал. Ранее 38 стран-участниц ООН призвали генсека Антониу Гутерриша к тому, чтобы на встрече с Путиным он поднял вопрос об украинских политзаключенных.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.