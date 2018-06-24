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Генсек Евросовета Ягланд официально попросит Путина освободить Сенцова

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Ягланд официально попросит Путина освободить Сенцова
Ягланд официально попросит Путина освободить Сенцова / Prm.ua

В понедельник, 25 июня, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подаст официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину о помиловании незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом заявил заместитель генсека Совета Европы Даниэль Гольтген, сообщает DW.

Гольтген напомнил, что Ягланд как руководитель Совета Европы вправе официально просить Путина о помиловании Сенцова, согласно Европейской конвенции по правам человека.

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Отмечается, что 20 июня Ягланд посетил Москву, где встретился с Путиным, главой МИД России Сергием Лавровым и русском омбудсменом Татьяной Москальковой. По словам Гольтгена, генсек Совета Европы не поднимал вопрос освобождения украинских политических заключенных во время переговоров с Путиным. Освободить Сенцова Ягланд призвал российскую сторону в ходе встреч с Лавровым и Москальковой.

"Российская сторона выслушала этот призыв, однако не высказала к нему ни поддержки, ни возражений", – сказал заместитель генсека.

К слову, ранее 38 стран-участниц ООН призвали генсека Антониу Гутерриша к тому, чтобы на встрече с Путиным он поднял вопрос украинских политзаключенных.

Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Новости России Владимир Путин Олег Сенцов Украинцы в плену РФ Европа
Источник: 24 Канал
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