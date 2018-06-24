14:42
24 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
19°C 10°C
  • понеділок
    21°C 11°C
  • вівторок
    23°C 14°C
  • середа
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Генсек Євроради Ягланд офіційно попросить Путіна звільнити Сенцова

54 Читать новость на русском
Ягланд офіційно попросить Путіна звільнити Сенцова
Ягланд офіційно попросить Путіна звільнити Сенцова / Prm.ua

У понеділок, 25 червня, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд подасть офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна про помилування незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Про це заявив заступник генсека Ради Європи Даніель Гольтґен, повідомляє DW.

Гольтґен нагадав, що Ягланд як керівник Ради Європи має право офіційно просити Путіна про помилування Сенцова, згідно з Європейською конвенцією з прав людини.

Читайте також: Путін готовий до обміну Сенцова, інакше не говорив би з Порошенком, – політолог

Зазначається, що 20 червня Ягланд відвідав Москву, де зустрівся з Путіним, главою МЗС Росії Сєргієм Лавровим та російською омбудсменкою Татьяною Москальковою. За словами Гольтґена, генсек Ради Європи не піднімав питання звільнення українських політичних в’язнів під час переговорів з Путіним. Звільнити Сенцова Ягланд закликав російську сторону у ході зустрічей з Лавровим та Москальковою.

"Російська сторона вислухала цей заклик, проте не висловила щодо нього ні підтримки, ні заперечень", – сказав заступник генсека.

До слова, раніше 38 країн-учасниць ООН закликали генсека Антоніу Гутерріша до того, щоб на зустрічі з Путіним він підняв питання українських політв'язнів.

Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Європа Євросоюз Українці в полоні РФ Олег Сенцов Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Деякі продукти за рік подорожчали вдвічі: вражаючі цифри
сьогодні, 13:02 Деякі продукти за рік подорожчали вдвічі: вражаючі цифри
3731
10 привычек из СССР, что выдают в вас нищего
сьогодні, 12:00 10 привычек из СССР, что выдают в вас нищего
Блог Медіа 2563
Чому все сказане Євгеном Мураєвим лежить поза межами моралі
сьогодні, 10:00 Чому все сказане Євгеном Мураєвим лежить поза межами моралі
Віталій Дейнега 1002
Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня
сьогодні, 08:40 Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня
Peter Santenello 925
Россия споткнулась об Украину, или "Красная черта", которую никогда не переступит Запад
23 червня, 22:00 Россия споткнулась об Украину, или "Красная черта", которую никогда не переступит Запад
Блог Медіа 16774
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук