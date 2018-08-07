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Адвокат Сенцова рассказал о его состоянии

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Европейский суд по правам человека вынес предупредительную меру по отношению к РФ. Они также подчеркнули, что Сенцова нужно доставить в больницу вблизи его места жительства, то есть в Крым.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал его адвокат Дмитрий Динзе.

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Пленник отказывается от госпитализации и просил ничего не делать для того, чтобы его отвезли в больницу. Во первых, потому что он боится не пережить транспортировку до Симферополя. В Лабытнанги он также не хочет в больницу, потому что там к нему плохое отношение.

Голодовку Олег Сенцов не собирается прекращать. Он поддерживает себя искусственным питанием, чтобы не потерять сознание.

По словам адвоката, сил у него мало, он в основном лежит, не ходит.

Теги: заложники Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости Украины
Источник: 24 канал
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