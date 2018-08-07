Адвокат Сенцова розповів про стан його здоров'я

Європейський суд з прав людини виніс попереджувальну міру по відношенню до РФ. Вони також наголосили, що Сенцова потрібно доправити в лікарню, поблизу його місця проживання, тобто к Криму.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів його адвокат Дмитро Дінзе.

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Бранець відмовляється від госпіталізації і просив нічого не робити для того, щоб його відвезли в лікарню. По перше, тому що він боїться не пережити трансплантацію до Сімферополя. В Лабитнангі він також не хоче в лікарню , бо там до нього погане відношення.

Голодування Олег Сенцов не збирається припиняти. Він підтримує себе штучним харчуванням, щоб не втратити свідомість.

За словами адвоката, сил у нього мало він в основному лежить, не ходить.