Адвокат Трампа об Украине: какую информацию случайно подтвердил Джулиани
Рудольф Джулиани, который является адвокатом президента США Дональда Трампа, признал факт того, что просил власти Украины провести расследование в отношении потенциального кандидата в президенты США Джо Байдена.
Джулиани рассказал, что он общался с украинскими чиновниками о возможной роли Джо Байдена в увольнении правительством генпрокурора, который вел расследование в отношении сына Байдена. Об этом он заявил американскому изданию CNN.
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Сначала адвокат Трампа отрицал тот факт, что просил руководство Украины расследовать дело, в которое был вовлечен конкурент Трампа на предстоящих президентских выборах – Джо Байден.
Единственное, что я спрашивал о Джо Байдене, как это получилось, что Луценко, который был назначен генпрокурором, закрыл дело,
– рассказывал Джулиани.
На следующий вопрос, просил ли он продолжить расследование Джо Байдена, Джулиани ответил утвердительно. "Конечно, я сделал это", – сказал он.
После того, как Джулиани указали на разногласия в его ответах, он сказал, что "не просил" провести конкретное расследование, но просил Украину "изучить обвинения, связанные с моим клиентом, которые косвенно привлекли Джо Байдена в большую схему взяточничества".
Что известно о Джо Байдене?
Он два срока был вице-президентом при президентстве Барака Обамы. Ранее он претендовал на пост главы государства в кампаниях 1988 и 2008 годов.
Бывший вице-президент США также рассказал, что смерть его старшего сына Бо Байдена, который умер от рака мозга в 2015 году, помешала ему баллотироваться на выборах 2016 года. Политик поддерживал Евромайдан и осуждает агрессию Российской Федерации.
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