Адвокат Трампа про Україну: яку інформацію випадково підтвердив Джуліані

Рудольф Джуліані, який є адвокатом президента США Дональда Трампа, визнав факт того, що просив владу України провести розслідування щодо потенційного кандидата в президенти США Джо Байдена.

Джуліані розповів, що він спілкувався з українськими чиновниками про можливу роль Джо Байдена у звільненні урядом генпрокурора, який вів розслідування відносно сина Байдена. Про це він заявив американському виданню CNN.

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Спочатку адвокат Трампа заперечував той факт, що просив керівництво України розслідувати справу, в яку був залучений конкурент Трампа на майбутніх президентських виборах – Джо Байден.

Єдине, що я запитував про Джо Байдена, як це вийшло, що Луценко, який був призначений генпрокурором, закрив справу,

– розповідав Джуліані.

На наступне питання, чи просив він продовжити розслідування щодо Джо Байдена, Джуліані відповів ствердно. "Звичайно, я зробив це", – сказав він.

.@ChrisCuomo: "So you did ask Ukraine to look into Joe Biden?"@RudyGiuliani: "Of course I did"



President Trump's attorney says he had spoken with a Ukrainian official about Joe Biden's possible role in that government's dismissal of a prosecutor who investigated Biden's son. pic.twitter.com/FTaLGBV1zO — Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) September 20, 2019

Після того, як Джуліані вказали на розбіжності в його відповідях, він сказав, що "не просив" провести конкретне розслідування, але просив Україну "вивчити звинувачення, пов'язані з моїм клієнтом, які побічно залучили Джо Байдена у велику схему хабарництва".

Що відомо про Джо Байдена?Він два терміни був віцепрезидентом за президентства Барака Обами. Раніше він претендував на посаду глави держави в кампаніях 1988 і 2008 років.



Колишній віцепрезидент США також розповів, що смерть його старшого сина Бо Байдена, який помер від раку мозку у 2015 році, завадила йому балотуватися на виборах 2016 року. Політик підтримував Євромайдан та засуджує агресію Російської Федерації.