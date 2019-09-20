Адвокат Трампа про Україну: яку інформацію випадково підтвердив Джуліані
Рудольф Джуліані, який є адвокатом президента США Дональда Трампа, визнав факт того, що просив владу України провести розслідування щодо потенційного кандидата в президенти США Джо Байдена.
Джуліані розповів, що він спілкувався з українськими чиновниками про можливу роль Джо Байдена у звільненні урядом генпрокурора, який вів розслідування відносно сина Байдена. Про це він заявив американському виданню CNN.
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Спочатку адвокат Трампа заперечував той факт, що просив керівництво України розслідувати справу, в яку був залучений конкурент Трампа на майбутніх президентських виборах – Джо Байден.
Єдине, що я запитував про Джо Байдена, як це вийшло, що Луценко, який був призначений генпрокурором, закрив справу,
– розповідав Джуліані.
На наступне питання, чи просив він продовжити розслідування щодо Джо Байдена, Джуліані відповів ствердно. "Звичайно, я зробив це", – сказав він.
Після того, як Джуліані вказали на розбіжності в його відповідях, він сказав, що "не просив" провести конкретне розслідування, але просив Україну "вивчити звинувачення, пов'язані з моїм клієнтом, які побічно залучили Джо Байдена у велику схему хабарництва".
Що відомо про Джо Байдена?Він два терміни був віцепрезидентом за президентства Барака Обами. Раніше він претендував на посаду глави держави в кампаніях 1988 і 2008 років.
Колишній віцепрезидент США також розповів, що смерть його старшого сина Бо Байдена, який помер від раку мозку у 2015 році, завадила йому балотуватися на виборах 2016 року. Політик підтримував Євромайдан та засуджує агресію Російської Федерації.