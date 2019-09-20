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      Адвокат Трампа про Україну: яку інформацію випадково підтвердив Джуліані

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      Рудольф Джуліані та Дональд Трамп
      Рудольф Джуліані та Дональд Трамп / noticiasaominuto.com

      Рудольф Джуліані, який є адвокатом президента США Дональда Трампа, визнав факт того, що просив владу України провести розслідування щодо потенційного кандидата в президенти США Джо Байдена.

      Джуліані розповів, що він спілкувався з українськими чиновниками про можливу роль Джо Байдена у звільненні урядом генпрокурора, який вів розслідування відносно сина Байдена. Про це він заявив американському виданню CNN.

      Читайте також: Шокін і Луценко злили Трампу компромат на Байдена – конкурента на виборах-2020, – ЗМІ 

      Спочатку адвокат Трампа заперечував той факт, що просив керівництво України розслідувати справу, в яку був залучений конкурент Трампа на майбутніх президентських виборах – Джо Байден.

      Єдине, що я запитував про Джо Байдена, як це вийшло, що Луценко, який був призначений генпрокурором, закрив справу,
      – розповідав Джуліані.

      На наступне питання, чи просив він продовжити розслідування щодо Джо Байдена, Джуліані відповів ствердно. "Звичайно, я зробив це", – сказав він.

      Після того, як Джуліані вказали на розбіжності в його відповідях, він сказав, що "не просив" провести конкретне розслідування, але просив Україну "вивчити звинувачення, пов'язані з моїм клієнтом, які побічно залучили Джо Байдена у велику схему хабарництва".

      Що відомо про Джо Байдена?Він два терміни був віцепрезидентом за президентства Барака Обами. Раніше він претендував на посаду глави держави в кампаніях 1988 і 2008 років.

      Колишній віцепрезидент США також розповів, що смерть його старшого сина Бо Байдена, який помер від раку мозку у 2015 році, завадила йому балотуватися на виборах 2016 року. Політик підтримував Євромайдан та засуджує агресію Російської Федерації.

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      Теги: Новини політики Новини України Дональд Трамп Новини США Юрій Луценко
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