Адвокатам Бубенчика отказали в отводе судьи

Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство адвокатов задержанного активиста Майдана Ивана Бубенчика об отводе судьи по делу.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на адвоката Игоря Коржука.

"По состоянию на сегодня отвод не был удовлетворен, дело еще не передано обратно к судье, который вчера вел это дело. Дата рассмотрения и времени рассмотрения дела по существу, и ходатайство еще не определено. Сейчас все разошлись, возможно, сегодня или завтра все продолжится", – рассказал защитник Бубенчика.

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Коржук также отметил, что при переквалификации действий Бубенчика вся процедура должна рассматриваться заново.

Если будет изменение обвинения, подозрения, то должно быть новое ходатайство. Я считаю, что сейчас дело квалифицированная неправильно и подозрение вообще необоснованна,

– отметил адвокат Бубенчика.

Он добавил, что дело и в дальнейшем должно рассматриваться в Печерском райсуде Киева, поскольку территориально орган досудебного расследования расположен в Печерском районе.

Напомним, на Львовщине задержали и доставили в Печерский райсуд Киева активиста Майдана Ивана Бубенчика, который признался, что 20 февраля 2014 года в Киеве стрелял из консерватории по силовикам. Бубенчику было объявлено о подозрении в совершении преступления. Вечером 3 апреля во Печерском райсуде Киева началось заседание по избранию меры пресечения для Бубенчика, однако заседание перенесли на неопределенный срок.

Кто такой Иван Бубенчик? Он был активистом 9-й сотни Самооборона Майдана, с которой позже вышел. Бубенчик также воевал на Донбассе в составе батальона "Днепр" МВД Украины. В фильме "Перелом" – первом из цикла расследований "По следам революции", – Бубенчик заявил, что 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории.



По словам активиста, таким образом он надеялся заставить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади. После выхода фильма Генпрокуратура допросила Бубенчика в качестве свидетеля, а также провела обыск в его доме.