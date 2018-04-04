Адвокатам Бубенчика відмовили у відводі судді

Печерський райсуд Києва відхилив клопотання адвокатів затриманого активіста Майдану Івана Бубенчика про відвід судді у справі.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на адвоката Ігоря Коржука.

"Станом на сьогодні відвід не був задоволений, справа ще не передана назад до судді, який вчора вів цю справу. Дата розгляду і час розгляду справи по суті, і клопотання ще не визначено. Наразі всі розійшлись, можливо, сьогодні чи завтра все продовжиться", – розповів захисник Бубенчика.

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Коржук також зазначив, що за умови перекваліфікації дій Бубенчика вся процедура повинна розглядатись наново.

Якщо буде зміна обвинувачення, підозри, то має бути нове клопотання. Я вважаю, що наразі справа кваліфікована неправильно і підозра взагалі необґрунтована,

– наголосив адвокат Бубенчика.

Він додав, що справа і надалі повинна розглядатися в Печерському райсуді Києва, оскільки територіально орган досудового розслідування розміщений у Печерському районі.

Нагадаємо, на Львівщині затримали та доставили до Печерського райсуду Києва активіста Майдану Івана Бубенчика, який зізнався, що 20 лютого 2014 року в Києві стріляв із консерваторії по силовиках. Бубенчику було оголошено про підозру у скоєнні злочину. Ввечері 3 квітня у Печерському райсуді Києва розпочалось засідання щодо обрання запобіжного заходу для Бубенчика, проте засідання перенесли на невизначений термін.

Хто такий Іван Бубенчик? Він був активістом 9-ї сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. Бубенчик також воював на Донбасі у складі батальйону "Дніпро" МВС України. У фільмі "Злам" – першому з циклу розслідувань "Слідами революції", – Бубенчик заявив, що 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків з консерваторії.



За словами активіста, таким чином він сподівався змусити підрозділи "Беркуту" та Внутрішніх військ відступити з площі. Після виходу фільму Генпрокуратура допитала Бубенчика як свідка, а також провела обшук у його помешканні.