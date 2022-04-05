Теперь адвокаты не будут защищать государство-агрессора по делам, которые против него начала Украина. Об этом решении объявил адвокат Алан Пелле.

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Невозможно представлять на площадках, посвященных применению права, государство, которое так цинично его презирает,

– подчеркнул юрист.

Он отметил, что смертоносная атака России растоптала принципы международного права, признанные цивилизованным сообществом.

Кстати, Пелле работал с Россией после 2014 года. Однако он не смог и дальше представлять это государство после его зверств в Украине в 2022 году.

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