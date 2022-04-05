Тепер адвокати не захищатимуть державу-агресорку у справах, які проти неї розпочала Україна. Про таке рішення оголосив адвокат Алан Пелле.

До теми Латвія підтримує виключення Росії із Ради ООН з прав людини

Неможливо представляти на майданчиках, присвячених застосуванню права, державу, яка так цинічно його зневажає,

– наголосив юрист.

Він зауважив, що смертоносна атака Росії розтоптала принципи міжнародного права, які визнає цивілізована спільнота.

До речі, Пелле працював з Росією після 2014 року. Однак він не зміг і далі представляли цю державу після її звірств в Україні у 2022 році.

До теми дивіться відео про нову мету Путіна: