Адвокат семьи Порошенко подал в суд на генерального прокурора Ирину Венедиктову. Причиной стало бездействие Офиса генерального прокурора по делу об обысках в музее Гончара, когда там открывал выставку Петр Порошенко.

Информацию об обжаловании бездействия генерального прокурора озвучил адвокат Игорь Головань на своей странице в Фейсбук.

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В чем причина иска

Игорь Головань утверждает, что Офис генпрокурора никак не отреагировал на пять заявлений об уголовных правонарушениях, которые произошли, когда следователи из ГБР пришли в музей Гончара 26 мая. В это время в музее Петр Порошенко как раз открывал выставку 43 картин всемирно известных художников.

Адвокат утверждает, что во время этих событий произошли следующие нарушения:

злоупотребление властью и служебным положением,

незаконное проникновение во владения лица с целью обыска,

служебный подлог,

препятствование деятельности депутатов, журналистов и адвокатов.

"Офис Генерального прокурора работает по ночам, когда надо зарегистрировать что-то полезное для государства-агрессора или политических преследований оппозиции. А когда речь идет о привлечении к ответственности зарвавшихся следователей и оперативников ГБР, которые совершили вооруженное нападение на Музей Ивана Гончара и незаконный обыск музея, прокуроры энтузиазма не демонстрируют", – заявил адвокат.

Игорь Головань также заявил, что адвокаты направили в суд заявления об отводе следователей ГБР, что провели обыск. А также, что судебное заседание о рассмотрении апелляции на постановление Печерского суда об аресте картин в пятницу не состоялось, поскольку следователи не предоставили суду материалы производства.

ГБР, Порошенко и 43 картины: коротко о главном

26 мая ГБР намеревалось вручить Петру Порошенко повестку на допрос, но сделать этого не смогло. Дело касается вывоза из Украины 43 картин всемирно известных художников. Их якобы контрабандой вывезли за границу, и сейчас они хранятся на вилле Порошенко в Испании.

Вместо допроса Порошенко пошел открывать выставку в музее Ивана Гончара. Собственно, там он представил картины, которые фигурируют в уголовном производстве.

Впоследствии силовики штурмовали музей. Но в ГБР уверяли, что не применяли "любые меры физического воздействия" у музея.

28 мая Государственное бюро расследований арестовало частную коллекцию картин семьи пятого президента Петра Порошенко.

29 мая Петр Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР.

Дела против Порошенко / инфографика 24 канала