Адвокаты Порошенко подали в суд на Венедиктову за дела об обысках в музее Гончара
Адвокат семьи Порошенко подал в суд на генерального прокурора Ирину Венедиктову. Причиной стало бездействие Офиса генерального прокурора по делу об обысках в музее Гончара, когда там открывал выставку Петр Порошенко.
Информацию об обжаловании бездействия генерального прокурора озвучил адвокат Игорь Головань на своей странице в Фейсбук.
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В чем причина иска
Игорь Головань утверждает, что Офис генпрокурора никак не отреагировал на пять заявлений об уголовных правонарушениях, которые произошли, когда следователи из ГБР пришли в музей Гончара 26 мая. В это время в музее Петр Порошенко как раз открывал выставку 43 картин всемирно известных художников.
Адвокат утверждает, что во время этих событий произошли следующие нарушения:
- злоупотребление властью и служебным положением,
- незаконное проникновение во владения лица с целью обыска,
- служебный подлог,
- препятствование деятельности депутатов, журналистов и адвокатов.
"Офис Генерального прокурора работает по ночам, когда надо зарегистрировать что-то полезное для государства-агрессора или политических преследований оппозиции. А когда речь идет о привлечении к ответственности зарвавшихся следователей и оперативников ГБР, которые совершили вооруженное нападение на Музей Ивана Гончара и незаконный обыск музея, прокуроры энтузиазма не демонстрируют", – заявил адвокат.
Игорь Головань также заявил, что адвокаты направили в суд заявления об отводе следователей ГБР, что провели обыск. А также, что судебное заседание о рассмотрении апелляции на постановление Печерского суда об аресте картин в пятницу не состоялось, поскольку следователи не предоставили суду материалы производства.
ГБР, Порошенко и 43 картины: коротко о главном
- 26 мая ГБР намеревалось вручить Петру Порошенко повестку на допрос, но сделать этого не смогло. Дело касается вывоза из Украины 43 картин всемирно известных художников. Их якобы контрабандой вывезли за границу, и сейчас они хранятся на вилле Порошенко в Испании.
- Вместо допроса Порошенко пошел открывать выставку в музее Ивана Гончара. Собственно, там он представил картины, которые фигурируют в уголовном производстве.
- Впоследствии силовики штурмовали музей. Но в ГБР уверяли, что не применяли "любые меры физического воздействия" у музея.
- 28 мая Государственное бюро расследований арестовало частную коллекцию картин семьи пятого президента Петра Порошенко.
- 29 мая Петр Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР.