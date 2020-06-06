Адвокати Порошенка подали до суду на Венедіктову через справу про обшуки в музеї Гончара
Адвокат родини Порошенків подав до суду на генеральну прокурорку Ірину Венедіктову. Причиною стала бездіяльності Офісу генерального прокурора у справі про обшуки в музеї Гончара, коли там відкривав виставку Петро Порошенко.
Інформацію про оскарження бездіяльності генеральної прокурорки озвучив адвокат Ігор Головань на своїй сторінці в фейсбук.
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В чому причина позову
Ігор Головань стверджує, що Офіс генпрокурора ніяк не відреагував на п'ять заяв про кримінальні правопорушення, які відбулися, коли слідчі з ДБР прийшли до музею Гончара 26 травня. В цей час в музеї Петро Порошенко якраз відкривав виставку 43 картин всесвітньо відомих художників.
Адвокат переконує, що під час цих подій відбулися такі порушення:
- зловживання владою та службовим становищем,
- незаконне проникнення до володіння особи з метою обшуку,
- службове підроблення,
- перешкоджання діяльності депутатів, журналістів та адвокатів
"Офіс Генерального прокурора працює ночами коли треба зареєструвати щось корисне для держави-агресора чи політичних переслідувань опозиції. А коли мова про притягнення до відповідальності знахабнілих слідчих і оперативників ДБР, які здійснили збройний напад на Музей Івана Гончара і незаконний обшук музею, прокурори ентузіазму не демонструють", – заявив адвокат.
Ігор Головань також заявив, що адвокати спрямували до суду заяви про відвід слідчих ДБР, що здійснили обшук. А також, що судове засідання про розгляд апеляції на ухвалу Печерського суду про арешт картин у п’ятницю не відбулося, оскільки слідчі не надали суду матеріали провадження.
ДБР, Порошенко і 43 картини: коротко про головне
- 26 травня ДБР мало намір вручити Петру Порошенку повістку на допит, але зробити цього не змогло. Справа стосується вивезення з України 43 картин всесвітньо відомих художників. Їх нібито контрабандою вивезли за кордон, і зараз вони зберігаються на віллі Порошенка в Іспанії.
- Замість допиту Порошенко пішов відкривати виставку в музеї Івана Гончара. Власне, там він представив картини, які фігурують у кримінальному провадженні.
- Згодом силовики штурмували приміщення музею. Натомість у ДБР запевняли, що не застосовували "будь-які заходи фізичного впливу" біля музею.
- 28 травня Державне бюро розслідувань арештувало приватну колекцію картин родини п’ятого президента Петра Порошенка.
- 29 травня Петро Порошенко знову не прийшов на допит у ДБР.