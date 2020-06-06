Адвокат родини Порошенків подав до суду на генеральну прокурорку Ірину Венедіктову. Причиною стала бездіяльності Офісу генерального прокурора у справі про обшуки в музеї Гончара, коли там відкривав виставку Петро Порошенко.

Інформацію про оскарження бездіяльності генеральної прокурорки озвучив адвокат Ігор Головань на своїй сторінці в фейсбук.

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В чому причина позову

Ігор Головань стверджує, що Офіс генпрокурора ніяк не відреагував на п'ять заяв про кримінальні правопорушення, які відбулися, коли слідчі з ДБР прийшли до музею Гончара 26 травня. В цей час в музеї Петро Порошенко якраз відкривав виставку 43 картин всесвітньо відомих художників.

Адвокат переконує, що під час цих подій відбулися такі порушення:

зловживання владою та службовим становищем,

незаконне проникнення до володіння особи з метою обшуку,

службове підроблення,

перешкоджання діяльності депутатів, журналістів та адвокатів

"Офіс Генерального прокурора працює ночами коли треба зареєструвати щось корисне для держави-агресора чи політичних переслідувань опозиції. А коли мова про притягнення до відповідальності знахабнілих слідчих і оперативників ДБР, які здійснили збройний напад на Музей Івана Гончара і незаконний обшук музею, прокурори ентузіазму не демонструють", – заявив адвокат.

Ігор Головань також заявив, що адвокати спрямували до суду заяви про відвід слідчих ДБР, що здійснили обшук. А також, що судове засідання про розгляд апеляції на ухвалу Печерського суду про арешт картин у п’ятницю не відбулося, оскільки слідчі не надали суду матеріали провадження.

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