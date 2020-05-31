Підозру Петру Порошенку – п'ятому президенту України – в Офісі генпрокурора підпишуть. Але лише тоді, коли будуть для цього законні підстави. До того ж, правоохоронці повинні виконати ще низку процесуальних дій.

Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова, як повідомляє 24 канал, заявила про це в ефірі одного з українських телеканалів.

Важливо! Дуже просунулися, але суспільство не готове, – Венедіктова про справи розстрілів на Майдані

Ірину Венедіктову запитали, чи збирається вона підписувати підозру Петру Порошенку.

Венедіктова підпише – коли будуть законні підстави,

– відповіла Венедіктова.

За її ж словами, до такого кроку правоохоронці повинні провести ще низку процесуальних дій (на жаль, генпрокурор не уточнила, про які саме дії мовиться). "Щоб їх провести, свідок має з'являтися. Це питання процесу", – додала вона.

Голова Офісу генпрокурора пояснила, що український кримінально-процесуальний кодекс написаний так, що "слідчі дії, досудове розслідування, і потім судові процеси можуть бути дуже-дуже довгими". Та у будь-якому випадку правоохоронці повинні виконувати свою роботу.

Нам потрібно написати новий кримінально-процесуальний кодекс. Тому що з таким кримінально-процесуальним кодексом нам важко кудись добігати,

– підсумувала Венедіктова.

Нагадаємо, наприкінці травня навколо Порошенка розгорівся скандал за участі Державного бюро розслідувань. Правоохоронці хотіли Порошенку вручити повістку на допит, але не змогли цього зробити, а згодом штурмом взяли приміщення "Музею Івана Гончара", де Порошенко виставляв картини з родинної колекції.

Наразі відомо, що ДБР має намір найближчим часом допитати Петра Порошенка у справах про контрабанду картин та ймовірного прослуховування розмови з Байденом.