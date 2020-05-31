Подозрение Петру Порошенко – пятому президенту Украины – в Офисе генпрокурора подпишут. Но только тогда, когда будут для этого законные основания. К тому же, правоохранители должны выполнить еще ряд процессуальных действий.

Руководительница Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова, как сообщает 24 канал , заявила об этом в эфире одного из украинских телеканалов.

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Ирину Венедиктову спросили, собирается ли она подписывать подозрение Петру Порошенко.

Венедиктова подпишет – когда будут законные основания,

– ответила Венедиктова.

По ее же словам, к такому шагу правоохранители должны провести еще ряд процессуальных действий (к сожалению, генпрокурор не уточнила, о каких именно действия речь). "Чтобы их провести, свидетель должен появляться . Это вопрос процесса", – добавила она.

Глава Офиса генпрокурора объяснила, что украинский уголовно-процессуальный кодекс написан так, что "следственные действия, досудебное расследование, и затем судебные процессы могут быть очень-очень длинными ". Но в любом случае правоохранители должны выполнять свою работу.

Нам нужно написать новый уголовно-процессуальный кодекс. Потому что с таким уголовно-процессуальным кодексом нам трудно куда-то добегать,

– подытожила Венедиктова.

Напомним, в конце мая вокруг Порошенко разгорелся скандал с участием Государственного бюро расследований. Правоохранители хотели Порошенко вручить повестку на допрос, но не смогли этого сделать, а затем штурмом взяли помещение "Музея Ивана Гончара", где Порошенко выставил картины из семейной коллекции .