Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова вважає, що розслідування справ про злочини під час Революції Гідності значно просунулися.

Венедіктова в ефірі одного з українських телеканалів заявила, що динаміка колосальна, оскільки останнім часом ДБР та Офіс Генпрокурора видали багато підозр та обвинувальних актів, повідомляє 24 канал.

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Однак на думку Ірини Венедіктової, суспільство ще не готове отримати цю динаміку.

Правоохоронці зараз йдуть рівно, тримають сторону закону. І що ми бачимо? Тут ви затримали "омегівця" – піднімається бунт, затримали людину, причетну до інших подій – знову піднімається бунт,

– пояснила вона.

За словами прокурорки, коли громадянське суспільство бере на себе функції прокурора, адвоката і Бога, то працювати складно.

Суспільство повинно визначитись

Ірина Венедіктова припустила, що щодо питання справ Майдану потрібно зробити громадянський договір.

Або ми хочемо знати правду і сприймаємо її, або давайте ми не будемо займатися деклараціями,

– додала прокурорка.

Вона наголосила, що правоохоронці не займають "чиюсь сторону, вони проводять розслідування і не можуть замовчувати". Наразі слідство триває і поступово "отримує відповіді".

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