Защита кума Владимира Путина прибегает к различным способам затягивания судебного заседания 8 июля, на котором Медведчуку могут продлить меру пресечения.

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Попытки адвокатов затянуть процесс

Защитники Медведчука просят отложить заседание и заявляют, что дело якобы нужно рассматривать не в Печерском райсуде, а в Шевченковском.

Видимо, таким образом адвокаты хотят дотянуть до полуночи, когда мера пресечения в отношении их подзащитного перестанет действовать.

Кроме того, защита просила о "3-часовом перерыве, чтобы Медведчук мог поесть". А в начале заседания адвокаты попытались добиться отвода прокурора Руслана Ижука и следственного судьи Сергея Вовка. К сожалению для команды пророссийского политика, это не завершилось успехом.

Напомним, если на заседании Медведчуку не продлят домашний арест, он станет свободным.

Дело Медведчука: основное