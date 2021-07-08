Защита кума Владимира Путина прибегает к различным способам затягивания судебного заседания 8 июля, на котором Медведчуку могут продлить меру пресечения.
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Попытки адвокатов затянуть процесс
Защитники Медведчука просят отложить заседание и заявляют, что дело якобы нужно рассматривать не в Печерском райсуде, а в Шевченковском.
Видимо, таким образом адвокаты хотят дотянуть до полуночи, когда мера пресечения в отношении их подзащитного перестанет действовать.
Кроме того, защита просила о "3-часовом перерыве, чтобы Медведчук мог поесть". А в начале заседания адвокаты попытались добиться отвода прокурора Руслана Ижука и следственного судьи Сергея Вовка. К сожалению для команды пророссийского политика, это не завершилось успехом.
Напомним, если на заседании Медведчуку не продлят домашний арест, он станет свободным.
Дело Медведчука: основное
- Виктору Медведчуку 11 мая объявили о подозрении. Его обвиняют в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов.
- 13 мая Печерский суд Киева избрал для пророссийского нардепа меру пресечения – его взяли под домашний арест до 9 июля.
- Позже Киевский апелляционный оставил в силе это решение.
- Сам пророссийский нардеп считает, что у следствия нет новых доказательств по его делу.