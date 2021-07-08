Захист кума Володимира Путіна вдається до різних способів затягування судового засідання 8 липня, на якого Медведчуку можуть продовжити запобіжний захід.
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Спроби адвокатів затягнути процес
Захисники Медведчука просять відкласти засідання та заявляють, що справу нібито потрібно розглядати не у Печерському райсуді, а у Шевченківському.
Мабуть, у такий спосіб адвокати хочу дотягти до півночі, коли запобіжний захід щодо їхнього підзахисного перестане діяти.
Крім того, захист просив про "3-годинну перерву, аби Медведчук міг поїсти". А на початку засідання адвокати спробували домогтися відводу прокурора Руслана Іжука і слідчого судді Сергія Вовка. На жаль для команди проросійського політика, це не завершилося успіхом.
Нагадаємо, якщо на засіданні Медведчуку не продовжать домашній арешт, він стане вільним.
Справа Медведчука: основне
- Віктору Медведчуку 11 травня оголосили про підозру. Його звинувачують у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів.
- 13 травня Печерський суд Києва обрав для проросійського нардепа запобіжний захід – його взяли під домашній арешт до 9 липня.
- Пізніше Київський апеляційний залишив чинним це рішення.
- Сам проросійський нардеп вважає, що у слідства немає нових доказів у його справі.