Захист кума Володимира Путіна вдається до різних способів затягування судового засідання 8 липня, на якого Медведчуку можуть продовжити запобіжний захід.

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Спроби адвокатів затягнути процес

Захисники Медведчука просять відкласти засідання та заявляють, що справу нібито потрібно розглядати не у Печерському райсуді, а у Шевченківському.

Мабуть, у такий спосіб адвокати хочу дотягти до півночі, коли запобіжний захід щодо їхнього підзахисного перестане діяти.

Крім того, захист просив про "3-годинну перерву, аби Медведчук міг поїсти". А на початку засідання адвокати спробували домогтися відводу прокурора Руслана Іжука і слідчого судді Сергія Вовка. На жаль для команди проросійського політика, це не завершилося успіхом.

Нагадаємо, якщо на засіданні Медведчуку не продовжать домашній арешт, він стане вільним.

Справа Медведчука: основне