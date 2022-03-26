Афера ОПЗЖ стала фундаментом для российского вторжения в Украину

Политтехнолог Михаил Погребинский для Виктора Медведчука регулярно изучал "настроения украинцев". Результаты передавались в Кремль.

Пальцем в небо

Согласно исследованиям Погребинского 46% украинцев поддерживали Путина.

Детально В Киеве обыскивают квартиру политтехнолога и близкого друга Медведчука

Именно эти цифры стали поводом для вторжения - уверенность в поддержке народа.

Разумеется, эти данные не соответствуют действительности и формировались, чтобы показать работодателю Медведчука, что деньги на ОПЗЖ выделяются не даром и партия "работает"..

Не смешно

Да, можно посмеяться с этого "кидалова", но не смешно...

Именно это "кидалов"о от ОПЗЖ стало фундаментом и уверенностью Путина в успехе вторжения, следствие которого унесённые в вечность тысячи жизней украинцев и миллионы искалеченных судеб.

На ОПЗЖ и каждом из них, каждом члене этой партии и каждой карманной шестёрке, политологе, эксперте и прочих, ретранслировавших все эти годы нарративы Кремля, ответственность за эти жизни. Ненавижу и призираю вас всех так же как и оккупантов!

Жестокие обстрелы гражданских объекто – это симптом, что у России проблемы: