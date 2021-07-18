Министерство иностранных дел Афганистана предупредило, что вскоре в Пакистан прибудет их делегация. Она оценит дело и соберет всю необходимую информацию для его рассмотрения.

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Кроме того, в МИД Афганистана заявили, что дипломаты не вернутся, пока в Пакистане не устранят имеющиеся угрозы безопасности. В частности, афганская сторона требует ареста и суда над виновными в похищении.

После похищения дочери посла Афганистана в Пакистане руководство Исламской Республики Афганистан отозвало посла Афганистана и высокопоставленных дипломатов из Пакистана,

– говорится в сообщении.

Решение о дальнейших действиях Афганистан пообещал принять после обнародования результатов работы делегации в Пакистане.

Похищение дочери посла: что известно