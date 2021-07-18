Міністерство закордонних справ Афганістану попередило, що незабаром до Пакистану прибуде їхня делегація. Вона оцінить справу та збере усю необхідну інформацію для її розгляду.

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Окрім того, у МЗС Афганістану наголосили, що дипломати не повернуться, доки у Пакистані не усунуть наявні загрози безпеці. Зокрема, афганська сторона вимагає арешту і суду над винними у викраденні.

Після викрадення дочки посла Афганістану в Пакистані керівництво Ісламської Республіки Афганістан відкликало посла Афганістану і високопоставлених дипломатів з Пакистану,

– мовиться у повідомленні.

Рішення щодо подальших дій Афганістан пообіцяв ухвалити після оприлюднення результатів роботи делегації у Пакистані.

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