Талибам уже удалось захватить несколько центральных районов Лашкаргаха. Глава афганских войск генерал Сами Садат, однако, уверяет, что город боевикам под контроль взять не удастся.

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Талибы постоянно пополняют численность своих сил

По мнению командующего войсками, у талибов пока недостаточно ресурсов, чтобы удержать местность. Однако это ненадолго: они пополняют силы представителями других исламистских группировок.

Местные жители Лашкаргаха – в панике. Они не могут выйти на улицу из-за обстрелов и бомбежек.

Нас ни "Талибан" не жалеет, ни правительственные войска, которые не прекращают бомбардировки. На дорогах лежат трупы. Мы не знаем, кто это – талибы или мирные жители,

– рассказал местный житель.

Только за сутки погибли 40 мирных жителей

Между тем в ООН подсчитали, что только за последние сутки жертвами противостояния в Лашкаргахе стали не менее 40 мирных жителей. Еще больше 100 – получили ранения. В организации призывают к немедленному прекращению боевых действий в городских районах.

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Обратите внимание! Если талибам все же удастся взять под контроль Лашкаргах, то город станет первой столицей провинции, которую они контролируют с 2016 года.