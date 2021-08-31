Согласно данным командующих Национального фронта сопротивления, талибы потеряли в бою сотни бойцов. Впрочем, проверить эту информацию СМИ сейчас невозможно.

Между тем Талибы захватили аэропорт Кабула и заявили о "полном освобождении" Афганистана

Бои за Панджшер возобновились

Как сообщил один из командиров сил сопротивления в Панджшере, нападение талибов удалось отбить, но боевые действия продолжаются.

В районе перевала Хавак, который соединяется с Панджшером, идут тяжелые бои,
– сообщил источник СМИ.

Представитель Антифракционного национального фронта сопротивления Афганистана Али Назари рассказал, что между повстанцами и "Талибаном" было джентльменское соглашение. Согласно нему было договорено, что ни одна сторона не нападет на другую. Впрочем, "Талибан" своего обещания не сдержал.

Панджшер противостоит "Талибану": главное

  • Ахмад Масуд – сын легендарного руководителя движения сопротивления в 1980-х Ахмада Шаха Масуда – 23 августа объявил, что собирает войско для сопротивления талибам.
  • Единственной территорией, которую не смогли покорить, террористы, стала провинция Панджшер. Масуд отверг ультиматум "Талибана" отдать этот регион и решил бороться.
  • Представитель Масуда Фахим Дашти заявил, что силы сопротивления борются за всю страну.
  • СМИ сообщали, что Панджшер намерен сдаться "Талибану". Повстанцы вроде понимают, что не продержатся, потому что мало ресурсов.