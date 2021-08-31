Согласно данным командующих Национального фронта сопротивления, талибы потеряли в бою сотни бойцов. Впрочем, проверить эту информацию СМИ сейчас невозможно.

Между тем Талибы захватили аэропорт Кабула и заявили о "полном освобождении" Афганистана

Бои за Панджшер возобновились

Как сообщил один из командиров сил сопротивления в Панджшере, нападение талибов удалось отбить, но боевые действия продолжаются.

В районе перевала Хавак, который соединяется с Панджшером, идут тяжелые бои,

– сообщил источник СМИ.

Представитель Антифракционного национального фронта сопротивления Афганистана Али Назари рассказал, что между повстанцами и "Талибаном" было джентльменское соглашение. Согласно нему было договорено, что ни одна сторона не нападет на другую. Впрочем, "Талибан" своего обещания не сдержал.

Панджшер противостоит "Талибану": главное