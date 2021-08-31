Згідно з даними командувачів Національного фронту опору, таліби втратили у бою сотні бійців. Втім, перевірити цю інформацію ЗМІ зараз неможливо.

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Бої за Панджшер поновилися

Як повідомив один з командирів сил опору в Панджшері, напад талібів вдалося відбити, але бойові дії тривають.

У районі перевалу Хавак, що з'єднується з Панджшером, йдуть важкі бої,

– повідомило джерело ЗМІ.

Речник Антифракційного національного фронту опору Афганістану Алі Назарі розповів, що між повстанцями і "Талібаном" існувала джентльменська угода. За нею було домовлено, що жодна сторона не нападе на іншу. Втім, "Талібан" своєї обіцянки не стримав.

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