Згідно з даними командувачів Національного фронту опору, таліби втратили у бою сотні бійців. Втім, перевірити цю інформацію ЗМІ зараз неможливо.
Тим часом Таліби захопили аеропорт Кабула та заявили про "повне звільнення" Афганістану
Бої за Панджшер поновилися
Як повідомив один з командирів сил опору в Панджшері, напад талібів вдалося відбити, але бойові дії тривають.
У районі перевалу Хавак, що з'єднується з Панджшером, йдуть важкі бої,
– повідомило джерело ЗМІ.
Речник Антифракційного національного фронту опору Афганістану Алі Назарі розповів, що між повстанцями і "Талібаном" існувала джентльменська угода. За нею було домовлено, що жодна сторона не нападе на іншу. Втім, "Талібан" своєї обіцянки не стримав.
Панджшер протистоїть "Талібану": головне
- Ахмад Масуд – син легендарного очільника руху опору у 1980-их Ахмада Шаха Масуда – 23 серпня оголосив, що збирає військо для спротиву талібам.
- Єдиною територією, яку не змогли підкорити, терористи, стала провінція Панджшер. Масуд відкинув ультиматум "Талібану" віддати цей регіон і вирішив боротися.
- Речник Масуда Фахім Дашті заявив, що сили опору борються за усю країну.
- ЗМІ повідомляли, що Панджшер має намір здатися "Талібану". Повстанці начебто розуміють, що не протримаються, бо мало ресурсів.