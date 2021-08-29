На высоте 10 тысяч метров

26-летняя афганка Соман Нури сообщила экипажу о том, что у нее начались схватки. Бортпроводники спросили, есть ли среди присутствующих врачи.

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Медиков на борту не было, поэтому экипажу пришлось справляться самостоятельно. Они действовали согласно тем правилам, которых их учили.

Афганская беженка родила здоровую девочку. В этот момент самолет находился на высоте 10 тысяч метров в воздушном пространстве Кувейта.



Новорожденный ребенок и экипаж / Фото Anadolu



Женщина родила на высоте 10 тысяч метров / Фото Anadolu

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Состояние здоровья и мамы, и ребенка удовлетворительное. Девочку назвали Хавва – такое имя ей дал экипаж.

Справка. Хавва – женское имя Ева. В переводе с турецкого языка означает "воздух".

Самолет же приземлили в Кувейте. Позже он снова взлетел в Великобританию.

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