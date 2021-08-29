На висоті 10 тисяч метрів
26-річна афганка Соман Нурі повідомила екіпажу про те, що у неї почалися перейми. Бортпровідники запитали, чи є серед присутніх лікарі.
До теми Афганська біженка народила на борту літака: пілоти знизили висоту для її порятунку
Медиків на борту не було, тож екіпажу довелося справлятися самостійно. Вони діяли згідно з тими правилами, яких їх навчали.
Афганська біженка народила здорову дівчинку. У цей момент літак перебував на висоті 10 тисяч метрів у повітряному просторі Кувейту.
Новонароджена дитина та екіпаж / Фото Anadolu
Жінка народила на висоті 10 тисяч метрів / Фото Anadolu
Як почувається породілля та дитина
Стан здоров'я і мами, і дитини задовільний. Дівчинку назвали Хавва – таке ім'я їй дав екіпаж.
Літак таки приземлили в Кувейті. Пізніше він знову злетів до Великої Британії.
Жінка народила на борту: дивіться відео Anadolu
Евакуація з Афганістану: головне
- Країни намагаються максимально швидко та безпечно евакуювати своїх громадян з захопленого Афганістану.
- Україна також входить до списку країн, які активно займаються порятунком своїх людей.
- Таліби сказали, що евакуація триватиме лише до 31 серпня – після цього вже ніхто не зможе виїхати з Афганістану. Однак у Міністерстві закордонних справ запевнили, що евакуйовуватимуть українців доти, доки це буде необхідно.