Схватки у женщины с захваченного Афганистана начались во время полета. Американский самолет следовал из аэропорта Кабула в Германию.

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По сообщению военно-воздушных сил США, у беременной женщины внезапно начались роды. В какой-то момент произошло осложнение и была угроза жизни ребенка. Пилоту пришлось снизить высоту, чтобы в самолете поднялось давление. Маневр помог женщине.

"Родильный дом" на борту

Как только самолет приземлился на немецкой авиабазе, военные медики вошли в салон и приняли у беженки роды сразу же на борту самолета. После этого женщину вместе с новорожденной девочкой отвезли в ближайшее медучреждение. Сейчас мать и ребенок чувствуют себя хорошо.



Женщину госпитализировали после родов в самолете / Фото Air Mobility Command

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