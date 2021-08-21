Проблемы у Ризаята начались после отказа талибам нарушить закон и сделать афганское свидетельство пакистанцу. Незаконными путями он бежал в Европу, поэтому избегает подробностей истории.

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Попасть в Украину не ожидал, но летом 2017 года таки впервые увидел Киев. На новом месте быстро обустроился.

Семья осталась в Афганистане

Заработанное в Киеве мужчина присылал родственникам в Афганистан, но это было до начала активных боевых действий. У него там остались братья, сестры, родители, жена и 2 дочерей. Что происходит с семьей сейчас – он не знает и ежедневно внимательно просматривает каждое видео в новостях.

Ризаят Ахмадшат / Скриншот из видео 24 канала

У меня на родине осталась семья. Они перешли в столицу провинции, чтобы найти спокойствие, но за короткое время ее захватили. Когда приходят талибы, они все делают с пользой для себя, выключают мобильную связь, они против телефонов,

– пояснил Ахмадшат.

По словам афганца, он благодарен государству за предоставленную его землякам возможность получить гражданство и жить в спокойном мире. Переселенцы начали собственные бизнесы и финансово поддерживают свои семьи.

Справка. Афганистан, по данным агентства ООН по делам беженцев, занимает первое место среди стран, выходцы из которых просили убежища в Украине. Большинство из них вынуждены были покинуть родную страну, чтобы спастись от талибов, которые даже в присутствии американских войск не давали возможности вести нормальную жизнь.

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Афганцы в Украине готовы поддержать земляков

Общины афганцев в Украине готовятся оказывать максимальную помощь землякам, которые прибывают в страну и спасаются от террористического режима "Талибана". По словам президента городской ассоциации афганских граждан Хафиза Дарбари, они будут оказывать финансовую поддержку и помогать найти место жительства.

Хафиз Дарбари / Скриншот из видео 24 канала

"Мы к этому готовы. Все переживают, каждый имеет родственников и друзей. Никто не ожидал такого результата", – прокомментировал Дарбари.

Капитуляцию защитников могли профинансировать

Беженцы из Афганистана не могут понять, как талибы смогли так стремительно захватить власть. Некоторые из них убежден, что без помощи крупных геополитических игроков такой успех радикалов и экстремистов вряд ли был бы возможным.

Здесь должны быть игры других стран. Не может быть такого резкого переворота,

– акцентировал Ахмадшат.

Главный редактор издания "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах также уверен, что полную капитуляцию солдат кто-то финансировал.

"В Кабуле была неслабая армия, но ее разгромили за несколько недель. Деньги (предоставляла – 24 канал) или Россия, или Китай. Теперь (талибы – 24 канал) должны эти деньги отработать", – подчеркнул Фараджаллах.

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Усилий собственной армии, даже несмотря на помощь иностранных союзников и миротворцев в Афганистане – не хватило. За годы поддержки местные силовики не смогли обеспечить надлежащие сопротивление и оборону врагу.

"Для Украины главный вывод в том, что не надо думать, что кто-то за нас будет решать наши проблемы, построит армию и ее научит", – подчеркнул заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь.

Усилий собственной армии Афганистана не хватило / Фото AP

Он добавил, что американцы могут располагать свои базы в Украине. Таким образом можно решить вопрос защиты страны.

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