Проблеми у Різаята почалися після відмови талібам порушити закон і зробити афганське свідоцтво пакистанцю. Незаконними шляхами він утік до Європи, тож уникає подробиць історії.

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Потрапити в Україну не очікував, але влітку 2017 року таки вперше побачив Київ. На новому місці швидко облаштувався.

Родина залишилася в Афганістані

Зароблене в Києві чоловік надсилав родичам до Афганістану, але це було до початку активних бойових дій. У нього там залишилися: брати, сестри, батьки, дружина і 2 доньок. Що відбувається з родиною зараз – він не знає і щодня уважно переглядає кожне відео в новинах.



Різаят Ахмадшат / Скриншот із відео 24 каналу

У мене на батьківщині залишилася сім'я. Вони перейшли у столицю провінції, щоб знайти спокій, але за короткий час її також захопили. Коли приходять таліби, вони все роблять з користю для себе, вимикають мобільний зв'язок, вони проти телефонів,

– пояснив Ахмадшат.

За словами афганця, він вдячний державі Україна за надану його землякам можливість отримати громадянство та жити у спокійному світі. Переселенці розпочали власні бізнеси та фінансово підтримують свої родини.

Довідка. Афганістан, за даними агентства ООН у справах біженців, посідає перше місце серед країн, вихідці з яких просили притулку в Україні. Більшість із них вимушені були залишити рідну країну, аби врятуватися від талібів, які навіть за присутності американських військ не давали можливості вести нормальне життя.

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Афганці в Україні готові підтримати земляків

Громади афганців в Україні готуються надавати максимальну допомогу землякам, які прибувають в країну та рятуються від терористичного режиму "Талібану". За словами президента міської Асоціації афганських громадян Хафіза Дарбарі, вони надаватимуть фінансову підтримку та допомагатимуть знайти місце проживання.



Хафіз Дарбарі / Скриншот із відео 24 каналу

"Ми до цього готові. Усі переживають, кожен має родичів та друзів. Ніхто не очікував такого результату", – прокоментував Дарбарі.

Капітуляцію захисників могли профінансувати

Біженці з Афганістану не можуть зрозуміти, як таліби змогли так стрімко захопити владу. Дехто з них переконаний, що без допомоги великих геополітичних гравців такий успіх радикалів та екстремістів навряд чи був би можливим.

Тут мають бути ігри інших країн. Не може бути такого різкого перевороту,

– акцентував Ахмадшат.

Головний редактор видання "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах також упевнений, що повну капітуляцію солдат хтось фінансував.

"У Кабулі була неслабка армія, але її розгромили за кілька тижнів. Гроші (надавала – 24 канал) або Росія, або Китай. Тепер (таліби – 24 канал) повинні ці гроші відпрацювати", – наголосив Фараджаллах.

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Зусиль власної армії, навіть попри допомогу іноземних союзників та миротворців в Афганістані – не вистачило. За роки підтримки місцеві силовики не змогли забезпечити належні супротив та оборону ворогу.

"Для України головний висновок у тому, що не треба думати, що хтось за нас буде розв'язувати наші проблеми, збудує армію та її навчить", – підкреслив заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь.



Зусиль власної армії Афганістану не вистачило / Фото AP

Він додав, що американці можуть розташовувати свої бази в Україні. У такий спосіб можна розв'язати питання захисту країни.

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