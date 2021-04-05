Афганские силы безопасности отвоевали у движения "Талибан" ключевой район на юге провинции Кандагар. Во время операции погибли и получили ранения десятки боевиков.

Такую информацию приводит местное Министерство обороны. Местные чиновники также подтвердили, что район Аргандаб 4 апреля перешел под контроль правительства.

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Что известно об освобождении ключевого района

В заявлении министерства говорится о том, что войска отвоевали у движения "Талибан" ключевой район на юге провинции Кандагар.

При освобождении Аргандаба и прилегающих районов по меньшей мере 37 боевиков погибли и еще 28 получили ранения.

Кроме того, силовики "изъяли 90 мотоциклов", а также уничтожили "большое количество оружия", которое принадлежало боевикам.

Чиновники заявили, что также пострадали гражданские. В частности, некоторые из них были вынуждены покинуть свои дома во время столкновений между правительственными силами и боевиками. Однако информации о жертвах среди гражданского населения власти не приводят.

Что известно о реакции талибов

Движение "Талибан" пока еще не комментировало эти сообщения.

Чиновники в Кандагаре заявляют, что талибы размещали мины вдоль дорог в Аргандабе, а это может задержать возвращение беженцев в свои дома.

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