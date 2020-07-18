Ученые убеждены, что глубоко под землей Африка медленно распадается. Таким образом, что через миллионы лет континент может стать двумя отдельными материками, между которыми образуется новый океан.

О тектонических изменениях под жарким материком пишет издание NBC News.

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По словам исследователей, регион расположен над тремя тектоническими плитами, которые очень медленно удаляются друг от друга. Таким образом, через несколько миллионов лет Африка может распасться на две части.

Распад происходит в районе Афарской котловины, которая в настоящее время полностью находится на территории Эфиопии. Именно там, на Сомалийском полуострове, который еще называют Африканским рогом, и начнется распределение континента.

Начальная точка разделения расположена несколько севернее экватора. Пока не ясно, в какую сторону будет двигаться трещина – на Запад, Юг или Север.

По состоянию на сейчас трещина, которая является вероятным началом раскола африканского материка, составляет 56 километров в длину в Эфиопской пустыни.

Расколы в Эфиопской пустыне / фото NBC News

Приблизительное место начала раскола Африки: карта