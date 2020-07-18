Науковці переконані, що глибоко під землею Африка повільно розпадається. Таким чином, що через мільйони років континент може стати двома окремими материками, між якими утвориться новий океан.

Про тектонічні зміни під найспекотнішим материком пише видання NBC News.

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За словами дослідників, регіон розташований над трьома тектонічними плитами, які дуже повільно віддаляються одна від одної. Таким чином, через кілька мільйонів років Африка може розпастися на дві частини.

Розпад відбувається у районі Афарської улоговини, що нині повністю розташована на території Ефіопії. Саме там, на Сомалійському півострові, який ще називають Африканським рогом, і почнеться розподіл континенту.

Початкова точка поділу розташована дещо північніше екватора. Наразі не зрозуміло, в яку сторону рухатиметься тріщина – на Захід, Південь чи Північ.

Станом на зараз тріщина, яка є імовірним початком розколу африканського материка, становить 56 кілометрів завдовжи в Ефіопській пустелі.



Розколи в Ефіопській пустелі / фото NBC News

Приблизне місце початку розколу Африки: карта