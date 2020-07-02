У Південній Африці, на півночі Боствани, трагічно гинуть слони. Знайшли вже 350 мертвих тварин. Вчені назвали кілька припущень, які можуть бути причинами масових смертей.

У виданні Daily Mail повідомили, що перші такі незвичайні випадки загибелі фіксували ще у травні. Тоді за короткий період в дельті Окаванго загинули 169 слонів.

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Вже у червні число загиблих слонів стало майже вдвічі більшим. Цікавим є те, що приблизно 70% смертей відбувалися в районі водопою. Так стверджували місцеві джерела.

► Що кажуть вчені

Експерти занепокоєні такими трагічними випадками. Вони просять уряд переконатися у тому, що причина загибелі слонів не є небезпечною для життя людей.

Варто зазначити, що у мертвих слонів запідозрили COVID-19. Експерти взяли проби і відправили їх в іншу країну для аналізу. Вчені також запевнили, що туші тварин необхідно перевірити на наявність патогенних мікроорганізмів чи отрут.

Директор охорони природи в Національному парку порятунку Найл Маккан, сказав The Guardian, що таке масове відмирання не спостерігалося дуже-дуже довго. "Поза посухою я не знаю такої значної смерті", – запевнив він.



Загибель слонів / Фото Daily Mail

Загинуло 350 слонів / Фото Daily Mail



Однією з причин називають COVID-19 / Фото Daily Mail



Слони помирають біля водойм / Фото Daily Mail



Трагічна загибель слонів / Фото Daily Mаil