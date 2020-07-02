У зоопарку Сан-Дієго народилося дитинча єхидни. Наприкінці червня дитинча вперше побачило світ, коли доглядачі зоопарку вийняли його зі свого гнізда.

Ймовірно, єхидна вилупилася ще у лютому, пише NBC San Diego.

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Стать тваринки ще не визначили.

"Щодня, коли ми заходимо, то спочатку перевіряємо місце розташування матері, оскільки ми не хочемо турбувати її, а потім перевіряємо малюка та переконуємось, що він правильно заритий. Ми виймаємо його, зважуємо, перевіряємо життєздатність, гідратацію, і тому, як він розвивається", – розповіла експертка з догляду за дикими тваринами Саванна Смітт.

Що відомо про єхидну

Єхидни – один із лише двох австралійських ссавців, які відкладають яйця, інший – це мечоносець. Більшість часу тваринка спить, росте та розвивається у своїй норі.



Дитинча колюче, має маленькі очі та дзьоб / Скриншот

Дивіться миле відео: у зоопарку Сан-Дієго народилося дитинча єхидни