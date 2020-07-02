В зоопарке Сан-Диего родился детеныш ехидны: милые фото и видео
В зоопарке Сан-Диего родился детеныш ехидны. В конце июня детеныш впервые увидел свет, когда смотрители зоопарка вынули его из гнезда.
Вероятно, ехидна вылупилась еще в феврале, пишет NBC San Diego.
Читайте также В Вене родилась одно из самых обезьянок в мире: милое видео
Пол животного еще не определили.
"Каждый день, когда мы заходим, то сначала проверяем положение матери, поскольку мы не хотим беспокоить ее, а затем проверяем малыша и убеждаемся, что он правильно зарыт. Мы вынимаем его, взвешиваем, проверяем жизнеспособность, гидратацию, и то, как он развивается", – рассказала эксперт по уходу за дикими животными Саванна Смит.
Что известно о ехидну
Ехидны – один из всего двух видов австралийских млекопитающих, откладывающих яйца, другой – это меченосец. Большинство времени животное спит, растет и развивается в своей норе.
Детеныш колюче, имеет маленькие глаза и клюв / Скриншот
Смотрите милое видео: в зоопарке Сан-Диего родился детеныш ехидны