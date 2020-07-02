В зоопарке Сан-Диего родился детеныш ехидны. В конце июня детеныш впервые увидел свет, когда смотрители зоопарка вынули его из гнезда.

Вероятно, ехидна вылупилась еще в феврале, пишет NBC San Diego.

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Пол животного еще не определили.

"Каждый день, когда мы заходим, то сначала проверяем положение матери, поскольку мы не хотим беспокоить ее, а затем проверяем малыша и убеждаемся, что он правильно зарыт. Мы вынимаем его, взвешиваем, проверяем жизнеспособность, гидратацию, и то, как он развивается", – рассказала эксперт по уходу за дикими животными Саванна Смит.

Что известно о ехидну

Ехидны – один из всего двух видов австралийских млекопитающих, откладывающих яйца, другой – это меченосец. Большинство времени животное спит, растет и развивается в своей норе.

Детеныш колюче, имеет маленькие глаза и клюв / Скриншот

Смотрите милое видео: в зоопарке Сан-Диего родился детеныш ехидны